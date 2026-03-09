Тернавский: горькая победа «Спартака» над «Акроном», перед «Зенитом» есть большие опасения

Бывший футболист московского «Спартака» Владислав Тернавский высказался о победе красно-белых над «Акроном» (4:3) в 20-м туре Мир Российской Премьер-Лиги, а также поделился ожиданиями от встречи с «Зенитом».

«Спартак» опять пропустил три мяча, горькая победа! Хоть Зобнина и убрали из защиты, но всё равно напропускали. Но ребята забивают, атакующий футбол есть. Перед «Зенитом» есть большие опасения, там будет очень сложно отыграться, если столько пропустить. В Петербурге главное сыграть «на ноль», — сказал Тернавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Спартак» сыграет с «Зенитом» в 21-м туре РПЛ. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч назначен на субботу, 14 марта.