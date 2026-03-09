Дзюба: в матче со «Спартаком» «Акрону» не хватило фарта

Форвард тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба отреагировал на поражение своей команды в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (3:4).

«Мы могли выиграть 4:3 в конце, а вместо этого проиграли. Даже не знаю, чего не хватило. Фарта. Здесь впервые такая близкая игра после 0:4», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После этой игры «Спартак» с 35 очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Акрон» с 21 очком находится на 11-м месте.

В следующем туре красно-белые 14 марта на выезде встретятся с «Зенитом», красно-чёрные 15 марта примут «Ахмат».