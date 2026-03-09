Дзюба: хочу, чтобы Беншимол попал на чемпионат мира, поэтому отдал ему пенальти
Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба прокомментировал ситуацию с пенальти в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». На 57-й минуте встречи арбитр назначил пенальти в ворота «Спартака», который успешно реализовал форвард Беншимол. В итоге матч завершился победой «Спартака» со счётом 4:3. Нападающий красно-белых Маркиньос забил решающий гол на 88-й минуте.
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 3
Акрон
Тольятти
0:1 Болдырев – 18' 1:1 Солари – 23' 2:1 Ву – 41' 3:1 Мартинс – 45+2' 3:2 Беншимол – 57' 3:3 Болдырев – 62' 4:3 Маркиньос – 88'
«Хочу, чтобы Беншимол попал на чемпионат мира, поэтому отдал ему пенальти», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
«Акрон» после 20 туров РПЛ располагается на 11-й строчке турнирной таблицы с 21 очком. «Спартак» находится на шестой строчке, команда набрала 35 очков в 20 матчах чемпионата.
