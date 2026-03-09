Скидки
Тренер «Акрона» Тедеев объяснил отсутствие Пестрякова в основе на матч со «Спартаком»

Тренер «Акрона» Тедеев объяснил отсутствие Пестрякова в основе на матч со «Спартаком»
Комментарии

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев ответил, почему полузащитник Дмитрий Пестряков начал матч 20-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (3:4) на скамейке запасных.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 3
Акрон
Тольятти
0:1 Болдырев – 18'     1:1 Солари – 23'     2:1 Ву – 41'     3:1 Мартинс – 45+2'     3:2 Беншимол – 57'     3:3 Болдырев – 62'     4:3 Маркиньос – 88'    

«Понимали, что в какой-то момент надо будет усиливать игру. Это было продиктовано тактическим соображением. Пестряков может по ходу игры выйти и добавить. В футболе кто-то должен выходить на замену. Это ключевая ситуация, когда надо усиливать игру. Пестряков вышел на позицию крайнего нападающего. У нас были сомнения выпускать другого игрока, но мы последовали по пути, что на сборах готовили Марадишвили на эту позицию. Но сегодня был один крайний защитник, которому было не совсем удобно выходить в таком матче. А ставить туда Пестрякова не было возможности.

Когда пропускаешь четвёртый мяч, ты должен понимать, что штрафная зона — зона повышенной ответственности. Игрок до конца должен доигрывать эпизод. Но «Спартак» по ритму играл сильно», — передаёт слова Тедеева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

