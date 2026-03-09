Тедеев — о пенальти Беншимола: мудрое решение Дзюбы помогло нам забить

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал решение форварда тольяттинцев Артёма Дзюбы отдать право пробить пенальти в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:4) одноклубнику Беншимолу. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Инал Танашев из Нальчика.

«Пенальти бил Беншимол — это посыл Артёма. Для себя понимаем, что он бьёт пенальти. Но в этой ситуации мудрое решение футболиста позволило нам забить. Наверное, Артём понимал, что Максименко что-то знает. Не всегда тренеру надо влазить в ситуации, которые случаются на поле. Это трезвое решение позволило нам забить», — передаёт слова Тедеева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.