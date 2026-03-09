Скидки
Тедеев — о пенальти Беншимола: мудрое решение Дзюбы помогло нам забить

Комментарии

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал решение форварда тольяттинцев Артёма Дзюбы отдать право пробить пенальти в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:4) одноклубнику Беншимолу. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Инал Танашев из Нальчика.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 3
Акрон
Тольятти
0:1 Болдырев – 18'     1:1 Солари – 23'     2:1 Ву – 41'     3:1 Мартинс – 45+2'     3:2 Беншимол – 57'     3:3 Болдырев – 62'     4:3 Маркиньос – 88'    

«Пенальти бил Беншимол — это посыл Артёма. Для себя понимаем, что он бьёт пенальти. Но в этой ситуации мудрое решение футболиста позволило нам забить. Наверное, Артём понимал, что Максименко что-то знает. Не всегда тренеру надо влазить в ситуации, которые случаются на поле. Это трезвое решение позволило нам забить», — передаёт слова Тедеева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

