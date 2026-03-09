Маркиньос: рад, что «Спартаку» удалось перевернуть ситуацию, но надо пропускать меньше

Нападающий московского «Спартака» Маркиньос поделился впечатлениями от матча 20-го тура Мир РПЛ с «Акроном» (4:3). Футболист забил победный гол в концовке этой игры.

«Очень сложный матч получился, но мы сохранили спокойствие. Нам удалось перевернуть ситуацию, и я очень рад этому. Есть три очка, а впереди очень сложный матч.

Тренер работает над этой ситуацией. Надо что-то исправлять, пропускать меньше. Надеемся, уже в следующем матче мы улучшим этот момент», — передаёт слова Маркиньоса корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После этой игры «Спартак» с 35 очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Акрон» с 21 очком находится на 11-м месте.

В следующем туре красно-белые 14 марта на выезде встретятся с «Зенитом», красно-чёрные 15 марта примут «Ахмат».