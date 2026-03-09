Главный тренер «Акрона» Тедеев прокомментировал серию из четырёх поражений в РПЛ

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал серию из четырёх поражений подряд в Мир РПЛ.
«У каждой игры есть своя история, свои проблемы. Говорить, что случается всё одинаково, нельзя. Каждый матч был разным. Надо говорить о ситуации, которая сложилась сегодня. Предыдущий матч — мы не заслуживали поражения. Мы создавать моменты. Нам не хватило реализации.
Сегодня же футболисты были хорошо заряжены забить «Спартаку». Три гола на выезде — достаточно, но так сложилось. В первом тайме было много встречных атак. Мы тренируем этот момент. В первом тайме были опасные встречные атаки. Во втором тайме мы сделали корректировки. Считаю, что полностью справились с этой проблемой. Сегодня надо просто принять это поражение — другого выбора нет. Я остался доволен самоотдачей футболистов. В обороне и прессинге мы были хороши. Мы были близки, чтобы как минимум не проиграть», — передаёт слова Тедеева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
- 9 марта 2026
-
22:44
-
22:39
-
22:34
-
22:30
-
22:28
-
22:26
-
22:09
-
22:08
-
22:04
-
22:02
-
22:01
-
21:57
-
21:57
-
21:55
-
21:54
-
21:52
-
21:49
-
21:48
-
21:45
-
21:44
-
21:44
-
21:41
-
21:40
-
21:40
-
21:34
-
21:34
-
21:30
-
21:28
-
21:25
-
21:23
-
21:22
-
21:22
-
21:15
-
21:14
-
21:03