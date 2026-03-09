Скидки
Главный тренер «Акрона» Тедеев прокомментировал серию из четырёх поражений в РПЛ

Главный тренер «Акрона» Тедеев прокомментировал серию из четырёх поражений в РПЛ
Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал серию из четырёх поражений подряд в Мир РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 3
Акрон
Тольятти
0:1 Болдырев – 18'     1:1 Солари – 23'     2:1 Ву – 41'     3:1 Мартинс – 45+2'     3:2 Беншимол – 57'     3:3 Болдырев – 62'     4:3 Маркиньос – 88'    

«У каждой игры есть своя история, свои проблемы. Говорить, что случается всё одинаково, нельзя. Каждый матч был разным. Надо говорить о ситуации, которая сложилась сегодня. Предыдущий матч — мы не заслуживали поражения. Мы создавать моменты. Нам не хватило реализации.

Сегодня же футболисты были хорошо заряжены забить «Спартаку». Три гола на выезде — достаточно, но так сложилось. В первом тайме было много встречных атак. Мы тренируем этот момент. В первом тайме были опасные встречные атаки. Во втором тайме мы сделали корректировки. Считаю, что полностью справились с этой проблемой. Сегодня надо просто принять это поражение — другого выбора нет. Я остался доволен самоотдачей футболистов. В обороне и прессинге мы были хороши. Мы были близки, чтобы как минимум не проиграть», — передаёт слова Тедеева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Тренер «Акрона» Тедеев объяснил отсутствие Пестрякова в основе на матч со «Спартаком»
