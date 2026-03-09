Скидки
Главный тренер «Акрона» Тедеев сравнил игру «Спартака» без Карседо и после его прихода

Главный тренер «Акрона» Тедеев сравнил игру «Спартака» без Карседо и после его прихода
Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев сравнил игру московского «Спартака» при испанском главном тренере Хуане Карседо с той, что была до его назначения в клуб. В 20-м туре Мир Российской Премьер-Лиги тольяттинцы проиграли красно-белым (3:4).

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 3
Акрон
Тольятти
0:1 Болдырев – 18'     1:1 Солари – 23'     2:1 Ву – 41'     3:1 Мартинс – 45+2'     3:2 Беншимол – 57'     3:3 Болдырев – 62'     4:3 Маркиньос – 88'    

— Какой «Спартак» интенсивнее — осенний или весенний?
— Нынешнего образца. «Спартак» старается играть в более вертикальный футбол, много длинных передач. Достаточно интенсивная группа атаки. Команда хорошо физически подготовлена. Но мы были не хуже», — передаёт слова Тедеева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В первом круге команды встречались в рамках 3-го тура. Тогда «Спартаком» руководил сербский специалист Деян Станкович. Матч завершился результативной ничьей (1:1).

