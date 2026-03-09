Скидки
Главный тренер «Акрона» Тедеев: после матчей лучше быть в одиночестве, использую это время
Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал свои ощущения после матчей.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 3
Акрон
Тольятти
0:1 Болдырев – 18'     1:1 Солари – 23'     2:1 Ву – 41'     3:1 Мартинс – 45+2'     3:2 Беншимол – 57'     3:3 Болдырев – 62'     4:3 Маркиньос – 88'    

«Как правило, работа тренера такова, что надо принимать любую ситуацию и работать. Другого выбора нет, как становиться лучше. Как тренер ты должен быть спокойным, делать выводы и работать, верить в своих футболистов. Я верю и рассчитываю на футболистов, которые у меня есть. В футболе не всё зависит от тренерских идей. Надо принять ситуацию и готовиться к последующему матчу. Футболисты сделали сегодня много полезного, что могло бы помочь победить. Надо на это обращать внимание и стараться работать над ошибками.

После любого матча бывает тяжело думать, что ты должен лечь и уснуть. Ты много переживаешь после матча. Нужна ночь, которая позволяет сделать выводы для себя. Лучше быть в одиночестве. Использую это время для себя, чтобы подготовиться к следующему матчу», — передаёт слова Тедеева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Сегодня, 9 марта, «Акрон» проиграл в матче 20-го тура мир РПЛ московскому «Спартаку» (3:4).

