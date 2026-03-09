Главный тренер «Акрона» Тедеев: после матчей лучше быть в одиночестве, использую это время

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал свои ощущения после матчей.

«Как правило, работа тренера такова, что надо принимать любую ситуацию и работать. Другого выбора нет, как становиться лучше. Как тренер ты должен быть спокойным, делать выводы и работать, верить в своих футболистов. Я верю и рассчитываю на футболистов, которые у меня есть. В футболе не всё зависит от тренерских идей. Надо принять ситуацию и готовиться к последующему матчу. Футболисты сделали сегодня много полезного, что могло бы помочь победить. Надо на это обращать внимание и стараться работать над ошибками.

После любого матча бывает тяжело думать, что ты должен лечь и уснуть. Ты много переживаешь после матча. Нужна ночь, которая позволяет сделать выводы для себя. Лучше быть в одиночестве. Использую это время для себя, чтобы подготовиться к следующему матчу», — передаёт слова Тедеева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Сегодня, 9 марта, «Акрон» проиграл в матче 20-го тура мир РПЛ московскому «Спартаку» (3:4).