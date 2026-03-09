Карседо: рад за характер, который показал «Спартак» в игре с «Акроном»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо поделился эмоциями от матча 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (4:3).

«Сегодня я очень рад за характер, который показала команда после игры с «Динамо». Мы смогли отыграться по ходу встречи дважды и добиться победы», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После этой игры «Спартак» с 35 очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Акрон» с 21 очком находится на 11-м месте.

В следующем туре красно-белые 14 марта на выезде встретятся с «Зенитом», красно-чёрные 15 марта примут «Ахмат».