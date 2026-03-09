Скидки
Заур Тедеев рассказал, в какой футбол должен играть «Акрон»

Заур Тедеев рассказал, в какой футбол должен играть «Акрон»
Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев поделился мнением о стиле игры команды.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 3
Акрон
Тольятти
0:1 Болдырев – 18'     1:1 Солари – 23'     2:1 Ву – 41'     3:1 Мартинс – 45+2'     3:2 Беншимол – 57'     3:3 Болдырев – 62'     4:3 Маркиньос – 88'    

«Мы должны играть в футбол, который приносит результат. Не приходится говорить о красивом футболе. Не тренер определяет стиль игры, а черты футболистов, которые у тебя есть. Наши футболисты должны сбалансированно играть в атаке и обороне. Не можем сказать, что мы готовы отойти в оборону и отбиваться. Иногда этого требует соперник и мы стараемся играть в нижнем блоке. Но никогда не видел команду, которая может развиваться от такого футбола», — передаёт слова Тедеева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Сегодня, 9 марта, «Акрон» проиграл в матче 20-го тура Мир РПЛ московскому «Спартаку» (3:4).

