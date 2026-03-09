Заур Тедеев рассказал, в какой футбол должен играть «Акрон»
Поделиться
Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев поделился мнением о стиле игры команды.
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 3
Акрон
Тольятти
0:1 Болдырев – 18' 1:1 Солари – 23' 2:1 Ву – 41' 3:1 Мартинс – 45+2' 3:2 Беншимол – 57' 3:3 Болдырев – 62' 4:3 Маркиньос – 88'
«Мы должны играть в футбол, который приносит результат. Не приходится говорить о красивом футболе. Не тренер определяет стиль игры, а черты футболистов, которые у тебя есть. Наши футболисты должны сбалансированно играть в атаке и обороне. Не можем сказать, что мы готовы отойти в оборону и отбиваться. Иногда этого требует соперник и мы стараемся играть в нижнем блоке. Но никогда не видел команду, которая может развиваться от такого футбола», — передаёт слова Тедеева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Сегодня, 9 марта, «Акрон» проиграл в матче 20-го тура Мир РПЛ московскому «Спартаку» (3:4).
Материалы по теме
Комментарии
- 9 марта 2026
-
22:44
-
22:39
-
22:34
-
22:30
-
22:28
-
22:26
-
22:09
-
22:08
-
22:04
-
22:02
-
22:01
-
21:57
-
21:57
-
21:55
-
21:54
-
21:52
-
21:49
-
21:48
-
21:45
-
21:44
-
21:44
-
21:41
-
21:40
-
21:40
-
21:34
-
21:34
-
21:30
-
21:28
-
21:25
-
21:23
-
21:22
-
21:22
-
21:15
-
21:14
-
21:03