Заур Тедеев рассказал, в какой футбол должен играть «Акрон»

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев поделился мнением о стиле игры команды.

«Мы должны играть в футбол, который приносит результат. Не приходится говорить о красивом футболе. Не тренер определяет стиль игры, а черты футболистов, которые у тебя есть. Наши футболисты должны сбалансированно играть в атаке и обороне. Не можем сказать, что мы готовы отойти в оборону и отбиваться. Иногда этого требует соперник и мы стараемся играть в нижнем блоке. Но никогда не видел команду, которая может развиваться от такого футбола», — передаёт слова Тедеева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Сегодня, 9 марта, «Акрон» проиграл в матче 20-го тура Мир РПЛ московскому «Спартаку» (3:4).