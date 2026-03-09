Тренер «Спартака» Карседо оценил игру Барко

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карседо оценил игру аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (4:3). Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Инал Танашев из Нальчика.

«Барко провёл прекрасный матч. Он лучший игрок этой встречи. По задумке мы хотели нивелировать преимущество противника в росте. Хотели быть выше и дать Барко свободы на левом фланге. В целом так и получилось», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Испанец Хуан Карседо возглавил «Спартак» 5 января текущего года. В первой части сезона командой руководили серб Деян Станкович и россиянин Вадим Романов.