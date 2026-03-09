Карседо высказался об игре «Спартака» на стандартах

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо после матча 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (4:3) оценил игру своей команды во время стандартных положений.

«Стандарты — момент, который нам надо отрабатывать. Особенно рад за Ву — мы работали с ним над стандартами. Согласен, что мы не должны много пропускать со стандартов. Мы идём по этому пути и понимаем, что не самая рослая команда, но ищем решение», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После этой игры «Спартак» с 35 очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Акрон» с 21 очком находится на 11-м месте.

В следующем туре красно-белые 14 марта на выезде встретятся с «Зенитом», красно-чёрные 15 марта примут «Ахмат».