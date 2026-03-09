Скидки
Карседо оценил атмосферу на стадионе «Спартака» в дебютном домашнем матче

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал атмосферу на стадионе «Лукойл Арена» во время матча 20-го тура Мир РПЛ с тольяттинским «Акроном», завершившегося со счётом 4:3 в пользу красно-белых.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 3
Акрон
Тольятти
0:1 Болдырев – 18'     1:1 Солари – 23'     2:1 Ву – 41'     3:1 Мартинс – 45+2'     3:2 Беншимол – 57'     3:3 Болдырев – 62'     4:3 Маркиньос – 88'    

«Первый раз я был в «Спартаке», когда играли в «Лужниках». Сегодня же мы чувствовали поддержку болельщиков, которые гнали нас вперёд. Атмосфера прекрасная!

Согласен, что мы должны быть сильнее и компактнее в обороне в матче с «Зенитом». Но это будет отдельная игра, мы будем к ней готовы», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Спартак» находится на шестой строчке турнирной таблицы РПЛ, команда набрала 35 очков в 20 матчах чемпионата.

