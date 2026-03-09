Карседо оценил атмосферу на стадионе «Спартака» в дебютном домашнем матче

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал атмосферу на стадионе «Лукойл Арена» во время матча 20-го тура Мир РПЛ с тольяттинским «Акроном», завершившегося со счётом 4:3 в пользу красно-белых.

«Первый раз я был в «Спартаке», когда играли в «Лужниках». Сегодня же мы чувствовали поддержку болельщиков, которые гнали нас вперёд. Атмосфера прекрасная!

Согласен, что мы должны быть сильнее и компактнее в обороне в матче с «Зенитом». Но это будет отдельная игра, мы будем к ней готовы», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Спартак» находится на шестой строчке турнирной таблицы РПЛ, команда набрала 35 очков в 20 матчах чемпионата.