Игрок «Спартака» Мартинс прокомментировал победу над «Акроном»

Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс высказался о победе красно-белых в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (4:3). Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Инал Танашев из Нальчика.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 3
Акрон
Тольятти
0:1 Болдырев – 18'     1:1 Солари – 23'     2:1 Ву – 41'     3:1 Мартинс – 45+2'     3:2 Беншимол – 57'     3:3 Болдырев – 62'     4:3 Маркиньос – 88'    

«Главный вывод — мы взяли три очка. Но быстро пропустили два гола, то же самое было несколько дней назад. С этой ситуацией надо что-то делать. Мы не были расслаблены после первого тайма, в перерыве обсуждали, что надо продолжать играть с той же интенсивностью. Но, к сожалению, мы пропустили два гола», — передаёт слова Мартинса корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

