Игрок «Спартака» Мартинс прокомментировал победу над «Акроном»

Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс высказался о победе красно-белых в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (4:3). Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Инал Танашев из Нальчика.

«Главный вывод — мы взяли три очка. Но быстро пропустили два гола, то же самое было несколько дней назад. С этой ситуацией надо что-то делать. Мы не были расслаблены после первого тайма, в перерыве обсуждали, что надо продолжать играть с той же интенсивностью. Но, к сожалению, мы пропустили два гола», — передаёт слова Мартинса корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.