Игрок «Спартака» Мартинс: 10 пропущенных за три матча — очень много, надо исправляться

Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс высказался о 10 пропущенных командой голах в трёх стартовых матчах календарного года. В 20-м туре Мир Российской Премьер-Лиги красно-белые одолели «Акрон» (4:3), в 19-м туре команда победила «Сочи» (3:2), а в Фонбет Кубке России уступила «Динамо» (2:5).

«10 пропущенных голов за три матча — это очень много. Нужно исправлять эту ситуацию, но главное — победа. Мы можем работать над деталями, исправлять недочёты и готовиться к игре с «Зенитом», — передаёт слова Мартинса корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

«Спартак» сыграет с «Зенитом» в 21-м туре РПЛ. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч назначен на субботу, 14 марта.