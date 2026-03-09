Игрок «Спартака» Мартинс: 10 пропущенных за три матча — очень много, надо исправляться
Поделиться
Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс высказался о 10 пропущенных командой голах в трёх стартовых матчах календарного года. В 20-м туре Мир Российской Премьер-Лиги красно-белые одолели «Акрон» (4:3), в 19-м туре команда победила «Сочи» (3:2), а в Фонбет Кубке России уступила «Динамо» (2:5).
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 3
Акрон
Тольятти
0:1 Болдырев – 18' 1:1 Солари – 23' 2:1 Ву – 41' 3:1 Мартинс – 45+2' 3:2 Беншимол – 57' 3:3 Болдырев – 62' 4:3 Маркиньос – 88'
«10 пропущенных голов за три матча — это очень много. Нужно исправлять эту ситуацию, но главное — победа. Мы можем работать над деталями, исправлять недочёты и готовиться к игре с «Зенитом», — передаёт слова Мартинса корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
«Спартак» сыграет с «Зенитом» в 21-м туре РПЛ. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч назначен на субботу, 14 марта.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 марта 2026
-
22:44
-
22:39
-
22:34
-
22:30
-
22:28
-
22:26
-
22:09
-
22:08
-
22:04
-
22:02
-
22:01
-
21:57
-
21:57
-
21:55
-
21:54
-
21:52
-
21:49
-
21:48
-
21:45
-
21:44
-
21:44
-
21:41
-
21:40
-
21:40
-
21:34
-
21:34
-
21:30
-
21:28
-
21:25
-
21:23
-
21:22
-
21:22
-
21:15
-
21:14
-
21:03