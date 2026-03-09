Скидки
Карседо ответил, когда болельщики увидят основной состав «Спартака»

Комментарии

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо после матча 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (4:3) ответил, когда команда сможет сыграть в оптимальном составе.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 3
Акрон
Тольятти
0:1 Болдырев – 18'     1:1 Солари – 23'     2:1 Ву – 41'     3:1 Мартинс – 45+2'     3:2 Беншимол – 57'     3:3 Болдырев – 62'     4:3 Маркиньос – 88'    

— Когда увидим основной состав «Спартака»?
— У нас есть представление, понимаем, как хотим играть и кто должен быть в стартовом составе. У нас было три игры за короткое время — нам нужна была свежесть. Сегодня отметились голами те, кто меньше играл. Понятно, что футболисты хотят играть матч целиком, но мы правильно должны распределять игровое время», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

