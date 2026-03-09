Карседо ответил, когда болельщики увидят основной состав «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо после матча 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (4:3) ответил, когда команда сможет сыграть в оптимальном составе.

— Когда увидим основной состав «Спартака»?

— У нас есть представление, понимаем, как хотим играть и кто должен быть в стартовом составе. У нас было три игры за короткое время — нам нужна была свежесть. Сегодня отметились голами те, кто меньше играл. Понятно, что футболисты хотят играть матч целиком, но мы правильно должны распределять игровое время», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.