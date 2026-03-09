Карседо: «Спартак» должен быть выше в турнирной таблице
Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал текущее положение команды в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги.
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 3
Акрон
Тольятти
0:1 Болдырев – 18' 1:1 Солари – 23' 2:1 Ву – 41' 3:1 Мартинс – 45+2' 3:2 Беншимол – 57' 3:3 Болдырев – 62' 4:3 Маркиньос – 88'
«Спартак» — клуб, который должен быть выше в таблице, насколько это возможно. Сейчас у нас приличное отставание, но мы идём от игры к игре. Это позволило нам приблизиться к лидирующей группе. Впереди важная игра, которая позволит быть ближе к лидерам», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
«Спартак» находится на шестой строчке турнирной таблицы РПЛ, команда набрала 35 очков в 20 матчах чемпионата. Лидирует «Краснодар», у которого 43 очка после 20 туров.
