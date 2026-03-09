Скидки
Ву высказался о пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Акроном»

Защитник «Спартака» Кристофер Ву высказался о пенальти в ворота красно-белых в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (4:3). Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Инал Танашев из Нальчика.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 3
Акрон
Тольятти
0:1 Болдырев – 18'     1:1 Солари – 23'     2:1 Ву – 41'     3:1 Мартинс – 45+2'     3:2 Беншимол – 57'     3:3 Болдырев – 62'     4:3 Маркиньос – 88'    

«Когда команда владеет таким преимуществом, нужно играть собранно. Не знаю, был ли пенальти. Допустим, что был, и после этого нам пришлось переворачивать ситуацию», — передаёт слова Ву корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В 21-м туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Зенитом». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч назначен на субботу, 14 марта.

