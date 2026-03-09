Ву высказался о пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Акроном»

Защитник «Спартака» Кристофер Ву высказался о пенальти в ворота красно-белых в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (4:3). Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Инал Танашев из Нальчика.

«Когда команда владеет таким преимуществом, нужно играть собранно. Не знаю, был ли пенальти. Допустим, что был, и после этого нам пришлось переворачивать ситуацию», — передаёт слова Ву корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В 21-м туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Зенитом». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч назначен на субботу, 14 марта.