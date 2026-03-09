Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Кубка Англии

Опубликованы результаты жеребьёвки 1/4 финала Кубка Англии сезона-2025/2026. Об этом сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Англии.

«Саутгемптон» — «Арсенал»;

«Челси» — «Порт Вейл»;

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»;

«Вест Хэм Юнайтед»/«Брентфорд» — «Лидс Юнайтед».

Матчи данной стадии турнира состоятся 4-5 апреля. Действующим победителем соревнования является «Кристал Пэлас», переигравший в финале «Манчестер Сити» (1:0).

Чаще всего данный трофей выигрывал лондонский «Арсенал» — у «канониров 14 побед в Кубке Англии. На втором месте по этому показателю находится «Манчестер Юнайтед» (13), а третью строчку делят «Ливерпуль», «Тоттенхэм Хотспур» и «Челси» (8).