Александр Бубнов прокомментировал победу «Спартака» над «Акроном» в 20-м туре РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о победе московского «Спартака» над тольяттинским «Акроном» (4:3) в 20-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Инал Танашев из Нальчика.

«Спартак», как всегда, безобразно играл в обороне, и «Акрон» не только сравнял счёт, но и были моменты даже для того, чтобы и выиграть. Но «Спартак», имея такую сильную группу атаки, создал достаточно голевых моментов, чтобы в конце концов вырвать победу.

После первого тайма казалось, что победа убедительная, а после второго тайма сложилось впечатление, что они еле-еле её вырвали. С одной стороны, сейчас поднялись в турнирной таблице, но так играть в обороне нельзя, потому что с такой игрой на Кубок, а сейчас у них задача — выиграть Кубок, они никогда не выиграют», — сказал Бубнов в телеграм-канале.