«Реал» включил Почеттино в список кандидатов на замену Альваро Арбелоа — ESPN

Мадридский «Реал» включил тренера Маурисио Почеттино в список кандидатов на замену Альваро Арбелоа в следующем сезоне. Об этом сообщает ESPN в соцсети Х.

По данным источника, клуб рассматривает различных претендентов на пост руководителя нового спортивного проекта и Почеттино является одним из тренеров, высоко ценимых президентом Флорентино Пересом.

На данный момент Почеттино возглавляет сборную США. Альваро Арбелоа был назначен тренером «Реала» 12 января 2026 года после ухода Хаби Алонсо. Под его руководством команда по итогам 27 туров занимает вторую строчку турнирной таблицы Ла Лиги, набрав 63 очка. Отставание от «Барселоны», занимающей первую строчку, составляет четыре очка.