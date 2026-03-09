«Абсолютно титовский пас!» Нагучев — о передаче Барко на победный гол «Спартака»

Футбольный комментатор Роман Нагучев высказался о победе «Спартака» над «Акроном» (4:3) в 20-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Решающий мяч был забит нападающим Маркиньосом с передачи аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко на 88-й минуте.

«Матч «Спартак» — «Акрон» напоминает ситуацию, когда ты решил поспать часик днём, а внезапно проснувшись, пытаешься вспомнить, где ты, что происходит, какой сейчас год. Барко выдал абсолютно титовский пас!» — написал Нагучев в телеграм-канале.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».