«Абсолютно титовский пас!» Нагучев — о передаче Барко на победный гол «Спартака»
Футбольный комментатор Роман Нагучев высказался о победе «Спартака» над «Акроном» (4:3) в 20-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Решающий мяч был забит нападающим Маркиньосом с передачи аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко на 88-й минуте.
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 3
Акрон
Тольятти
0:1 Болдырев – 18' 1:1 Солари – 23' 2:1 Ву – 41' 3:1 Мартинс – 45+2' 3:2 Беншимол – 57' 3:3 Болдырев – 62' 4:3 Маркиньос – 88'
«Матч «Спартак» — «Акрон» напоминает ситуацию, когда ты решил поспать часик днём, а внезапно проснувшись, пытаешься вспомнить, где ты, что происходит, какой сейчас год. Барко выдал абсолютно титовский пас!» — написал Нагучев в телеграм-канале.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».
Комментарии
