Защитник «МЮ» Мазрауи: Каземиро знает путь к победе, потому что он сам его прошёл

Комментарии

Крайний защитник «Манчестер Юнайтед» Нуссайр Мазрауи высказался об ожидаемом уходе из команды полузащитника Каземиро.

«Будет ли мне грустно расставаться с Каземиро? Да, очень грустно. День, когда об этом объявили, был очень непростым.

Что Каземиро способен привнести в команду? Он способен передать невероятный опыт. Он знает, каково это – побеждать, знает путь к победе, потому что он сам его прошёл и пережил. Так что да, нам будет его очень не хватать в команде, как на поле, так и за его пределами», — приводит слова Мазрауи официальный сайт «красных дьяволов».

Каземиро перешёл в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Реала» в 2022 году. За этот период 33-летний полузащитник принял участие в 153 матчах во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и 14 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Каземиро составляет € 8 млн.

