Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы не фавориты». Симеоне — перед матчем ЛЧ «Атлетико» — «Тоттенхэм»

«Мы не фавориты». Симеоне — перед матчем ЛЧ «Атлетико» — «Тоттенхэм»
Комментарии

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал предстоящий первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с лондонским «Тоттенхэмом».

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы не знаем, как «Тоттенхэм» начнёт игру. Мы знаем их характерные черты, и я знаю их тренера, который всегда ставил своим командам атакующую игру. Мы представляем себе множество сценариев, а по ходу матча игроки смогут их изменить.

Мы ко всем матчам готовимся одинаково. Мне кажется, ни одна команда, выходя на поле, не вспоминает, какое место она занимает в таблице. Футболисты хотят играть, хотят побеждать, хотят добиться успеха. Они стали четвёртыми на общем этапе, мы прошли через стыковые матчи, поэтому мы не фавориты», — приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.

Второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов пройдёт 18 марта в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».

Материалы по теме
Симеоне высказался по поводу возможного перехода Гризманна в МЛС
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android