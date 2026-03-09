«Мы не фавориты». Симеоне — перед матчем ЛЧ «Атлетико» — «Тоттенхэм»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал предстоящий первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с лондонским «Тоттенхэмом».

«Мы не знаем, как «Тоттенхэм» начнёт игру. Мы знаем их характерные черты, и я знаю их тренера, который всегда ставил своим командам атакующую игру. Мы представляем себе множество сценариев, а по ходу матча игроки смогут их изменить.

Мы ко всем матчам готовимся одинаково. Мне кажется, ни одна команда, выходя на поле, не вспоминает, какое место она занимает в таблице. Футболисты хотят играть, хотят побеждать, хотят добиться успеха. Они стали четвёртыми на общем этапе, мы прошли через стыковые матчи, поэтому мы не фавориты», — приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.

Второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов пройдёт 18 марта в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».