Защитник «МЮ» Мазрауи назвал игроков, которые сильнее остальных повлияли на него

Крайний защитник «Манчестер Юнайтед» Нуссайр Мазрауи ответил, какие футболисты оказали на него наиболее ощутимое влияние на протяжении карьеры.

«Думаю, это Хаким Зиеш, потому что я играл с ним три-четыре года, это действительно долго. А ещё, хоть мой период в Германии и был, возможно, слишком коротким, это Томас Мюллер. Это легендарный человек и футболист», — приводит слова Мазрауи официальный сайт «красных дьяволов».

Нуссайр Мазрауи является воспитанником «Аякса», в послужном списке футболиста также есть «Бавария». За манкунианцев игрок выступает с 2024 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 20 млн.