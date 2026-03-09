Скидки
Тренер «Ньюкасла» Хау: игра с «Барселоной» — самая большая в новейшей истории нашего клуба

Тренер «Ньюкасла» Хау: игра с «Барселоной» — самая большая в новейшей истории нашего клуба
Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау высказался о предстоящем первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Барселоной».

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
«Это самая большая игра в новейшей истории нашего клуба. Именно так я считаю, мы должны придерживаться такого мышления. Умение собраться с силами и принять важность игры нам очень помогло [в предыдущих матчах]. Роль андердога также помогала нам в тех случаях, когда все расклады были не в нашу пользу, нам необходимо использовать каждый элемент психологии.

В матче общего этапа мы играли неплохо, как и наш соперник (английская команда тогда уступила каталонцам со счётом 1:2. — Прим. «Чемпионата»). Особенно это касается первого тайма, мы создавали очень опасные моменты, однако не смогли их реализовать, у оппонента же это получилось. Их тройка полузащитников отлично контролировала игру и стала ключевой, переломив ход матча в свою пользу. У нас были моменты, которые мы в итоге упустили», — приводит слова Хау официальный сайт УЕФА.

«Ньюкасл» — «Барселона». В том же месте, с тем же исходом
«Ньюкасл» — «Барселона». В том же месте, с тем же исходом
