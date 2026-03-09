Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» и «Барселона» хотят подписать хавбека «Боруссии» летом — Sky Sport Germany

«Арсенал» и «Барселона» хотят подписать хавбека «Боруссии» летом — Sky Sport Germany
Комментарии

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Брандт заинтересовал лондонский «Арсенал» и «Барселону». Оба клуба следят за ситуацией с игроком, который этим летом станет свободным агентом. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

После семи лет в «Боруссии» Брандт планирует сделать следующий шаг и рассматривает Испанию, Италию и Великобританию как потенциальные направления для продолжения карьеры.

На данный момент конкретные переговоры с клубами не ведутся. Важно отметить, что Брандт уже получил два предложения от клубов английской Премьер-лиги во время зимнего трансферного окна, однако отклонил их, так как хотел завершить сезон в составе «Боруссии».

В текущем сезоне Брандт провёл 32 матча во всех турнирах, забив 10 мячей и сделав три результативные передачи. По данным Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет € 20 млн.

Материалы по теме
Тренер «Баварии» Компани высказался о предстоящем матче с дортмундской «Боруссией»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android