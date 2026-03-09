«Арсенал» и «Барселона» хотят подписать хавбека «Боруссии» летом — Sky Sport Germany

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Брандт заинтересовал лондонский «Арсенал» и «Барселону». Оба клуба следят за ситуацией с игроком, который этим летом станет свободным агентом. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

После семи лет в «Боруссии» Брандт планирует сделать следующий шаг и рассматривает Испанию, Италию и Великобританию как потенциальные направления для продолжения карьеры.

На данный момент конкретные переговоры с клубами не ведутся. Важно отметить, что Брандт уже получил два предложения от клубов английской Премьер-лиги во время зимнего трансферного окна, однако отклонил их, так как хотел завершить сезон в составе «Боруссии».

В текущем сезоне Брандт провёл 32 матча во всех турнирах, забив 10 мячей и сделав три результативные передачи. По данным Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет € 20 млн.