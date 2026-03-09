«Футбол забывается, а результат остаётся». Мостовой — о победе «Спартака» над «Акроном»

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал результат матча 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и тольяттинским «Акроном» (4:3).

«Где-то на 85-й минуте думал, что сейчас будем шуметь. Был счёт 3:3 — как такое возможно? Если учесть, что несколько дней назад ещё пять получили… Самое сильное, что на 86-й минуте я отлучился от экрана. Всё равно футбол забывается, а результат остаётся. Выиграли, все выдохнули. Три очка набрали. С другой стороны, сейчас найдутся те, кто будут кричать, что играли плохо. Но какая разница, с кем ты играешь? Три очка дают за победу над любой командой. Правила одни и те же. В раздевалке все сейчас будут обниматься, радоваться, но через час надо забыть эту игру и готовиться к следующей», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Спартак» находится на шестой строчке турнирной таблицы РПЛ, команда набрала 35 очков в 20 матчах чемпионата. Лидирует «Краснодар», у которого 43 очка после 20 туров.