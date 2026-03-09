Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Футбол забывается, а результат остаётся». Мостовой — о победе «Спартака» над «Акроном»

«Футбол забывается, а результат остаётся». Мостовой — о победе «Спартака» над «Акроном»
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал результат матча 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и тольяттинским «Акроном» (4:3).

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 3
Акрон
Тольятти
0:1 Болдырев – 18'     1:1 Солари – 23'     2:1 Ву – 41'     3:1 Мартинс – 45+2'     3:2 Беншимол – 57'     3:3 Болдырев – 62'     4:3 Маркиньос – 88'    

«Где-то на 85-й минуте думал, что сейчас будем шуметь. Был счёт 3:3 — как такое возможно? Если учесть, что несколько дней назад ещё пять получили… Самое сильное, что на 86-й минуте я отлучился от экрана. Всё равно футбол забывается, а результат остаётся. Выиграли, все выдохнули. Три очка набрали. С другой стороны, сейчас найдутся те, кто будут кричать, что играли плохо. Но какая разница, с кем ты играешь? Три очка дают за победу над любой командой. Правила одни и те же. В раздевалке все сейчас будут обниматься, радоваться, но через час надо забыть эту игру и готовиться к следующей», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Спартак» находится на шестой строчке турнирной таблицы РПЛ, команда набрала 35 очков в 20 матчах чемпионата. Лидирует «Краснодар», у которого 43 очка после 20 туров.

Материалы по теме
Мостовой: говорил, что «Локомотив» оступится с «Ахматом», — при счёте 0:2 меня поздравляли
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android