Вратарь «Барселоны» Жоан Гарсия высказался о предстоящем матче с «Ньюкасл Юнайтед» в ЛЧ

Голкипер «Барселоны» Жоан Гарсия дал комментарий касательно предстоящего первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Ньюкасл Юнайтед».

«Мы подходим к этой игре с изрядной долей энтузиазма, понимая, что будет и ответный матч, а также с осознанием того, что наш соперник приложит все силы для победы. Нам следует извлечь урок из поражения от «Атлетико» в Кубке Испании, где нам пришлось поплатиться за то, как мы выступили в первой встрече», — приводит слова Гарсии официальный сайт УЕФА.

Ответная игра между «Барселоной» «Ньюкасл Юнайтед» состоится 18 марта. Финал турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.