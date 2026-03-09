Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Барселоны» Жоан Гарсия высказался о предстоящем матче с «Ньюкасл Юнайтед» в ЛЧ

Вратарь «Барселоны» Жоан Гарсия высказался о предстоящем матче с «Ньюкасл Юнайтед» в ЛЧ
Комментарии

Голкипер «Барселоны» Жоан Гарсия дал комментарий касательно предстоящего первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Ньюкасл Юнайтед».

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы подходим к этой игре с изрядной долей энтузиазма, понимая, что будет и ответный матч, а также с осознанием того, что наш соперник приложит все силы для победы. Нам следует извлечь урок из поражения от «Атлетико» в Кубке Испании, где нам пришлось поплатиться за то, как мы выступили в первой встрече», — приводит слова Гарсии официальный сайт УЕФА.

Ответная игра между «Барселоной» «Ньюкасл Юнайтед» состоится 18 марта. Финал турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Материалы по теме
Тренер «Ньюкасла» Хау: игра с «Барселоной» — самая большая в новейшей истории нашего клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android