«20-й тур сезона-2025/2026 — самый аномальный за всю историю лиги». Шнякин — об РПЛ

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин высказался о 20-м туре Мир Российской Премьер-Лиги, в котором топ-5 команд чемпионата суммарно набрали два очка. В заключительном матче тура «Спартак» одержал волевую победу над «Акроном» (4:3).

«Фиксируем официальное: 20-й тур сезона-2025/2026 — самый аномальный за всю историю Российской Премьер-Лиги. Одна победа в сумме у первых шести команд лиги! И та со счётом 4:3», — написал Шнякин в телеграм-канале.

«Краснодар» в 20-м туре уступил «Рубину» (1:2), «Зенит» — «Оренбургу» (1:2). «Балтика» сыграла вничью с «Ростовом» (1:1), «Локомотив» — с «Ахматом» (2:2), а ЦСКА в дерби разгромно проиграл московскому «Динамо» (1:4).