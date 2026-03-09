Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«20-й тур сезона-2025/2026 — самый аномальный за всю историю лиги». Шнякин — об РПЛ

«20-й тур сезона-2025/2026 — самый аномальный за всю историю лиги». Шнякин — об РПЛ
Комментарии

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин высказался о 20-м туре Мир Российской Премьер-Лиги, в котором топ-5 команд чемпионата суммарно набрали два очка. В заключительном матче тура «Спартак» одержал волевую победу над «Акроном» (4:3).

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 3
Акрон
Тольятти
0:1 Болдырев – 18'     1:1 Солари – 23'     2:1 Ву – 41'     3:1 Мартинс – 45+2'     3:2 Беншимол – 57'     3:3 Болдырев – 62'     4:3 Маркиньос – 88'    

«Фиксируем официальное: 20-й тур сезона-2025/2026 — самый аномальный за всю историю Российской Премьер-Лиги. Одна победа в сумме у первых шести команд лиги! И та со счётом 4:3», — написал Шнякин в телеграм-канале.

«Краснодар» в 20-м туре уступил «Рубину» (1:2), «Зенит» — «Оренбургу» (1:2). «Балтика» сыграла вничью с «Ростовом» (1:1), «Локомотив» — с «Ахматом» (2:2), а ЦСКА в дерби разгромно проиграл московскому «Динамо» (1:4).

Материалы по теме
ЦСКА во второй раз в истории начал год с двух поражений в РПЛ
Истории
ЦСКА во второй раз в истории начал год с двух поражений в РПЛ
Черчесов тормознул ещё один топ-клуб РПЛ! «Локо» отыгрался с 0:2, но остался без лидерства Черчесов тормознул ещё один топ-клуб РПЛ! «Локо» отыгрался с 0:2, но остался без лидерства
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android