Тренер «Барселоны» Флик рассказал, на чём сделал акцент перед матчем с «Ньюкаслом» в ЛЧ

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Ньюкасл Юнайтед».

«Ньюкасл» играет хорошо, качественно идёт в прессинг один на один и быстро развивает атаки, нам нужно будет обороняться очень внимательно, проявляя храбрость и веру в себя. Учитываться будет результат обеих игр. Мы уже в этом убедились в матчах Кубка Испании с «Атлетико». Мы изучили и обсудили в команде этот матч со всей честностью. Мы не оборонялись так, как хотели бы. Мы поработали над игрой в защите, ведь это очень важно в Лиге чемпионов.

Премьер-лига — лучший чемпионат в мире, она просто невероятна. Мы так же сильны, как и наш оппонент. Нам необходимо играть со своей философией и показать это миру», — приводит слова Флика официальный сайт УЕФА.

Ответная игра между «Барселоной» «Ньюкасл Юнайтед» состоится 18 марта. Финал турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.