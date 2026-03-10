Скидки
Лацио — Сассуоло, результат матча 9 марта 2026, счет 2:1, 28-й тур Серии А 2025/2026

«Лацио» вырвал победу над «Сассуоло» на 90+2-й минуте в матче 28-го тура Серии А
Комментарии

Завершился матч 28-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Лацио» и «Сассуоло». Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра встречи выступил Альберто Арена. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 2:1.

Италия — Серия А . 28-й тур
09 марта 2026, понедельник. 22:45 МСК
Лацио
Рим
Окончен
2 : 1
Сассуоло
Сассуоло
1:0 Мальдини – 2'     1:1 Лорьенте – 35'     2:1 Марушич – 90+2'    

Первый гол в матче забил Даниэль Мальдини. Нападающий хозяев поля отличился на второй минуте встречи. На 35-й минуте форвард «Сассуоло» Арман Лорьенте счёт сравнял. Защитник римской команды Адам Марушич забил второй мяч в ворота гостей на 90+2-й минуте и установил окончательный счёт в матче.

После 28 матчей чемпионата Италии «Лацио» набрал 37 очков и занимает 10-е место. «Сассуоло» заработал 38 очков и располагается на девятой строчке турнирной таблицы Серии А.

В следующем туре команда из Рима сыграет в домашнем матче с «Миланом», «Сассуоло» также на домашнем стадионе примет «Болонью». Обе встречи пройдут 15 марта.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
