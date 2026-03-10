Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей 28-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

Результаты матчей 28-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу
Комментарии

В понедельник, 9 марта, завершился 28-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей 28-го тура Серии А

Пятница, 6 марта:

«Наполи» — «Торино» — 2:1.

Суббота, 7 марта:

«Кальяри» – «Комо» — 1:2;
«Аталанта» – «Удинезе» — 2:2;
«Ювентус» – «Пиза» — 4:0.

Воскресенье, 8 марта:

«Лечче» – «Кремонезе» — 2:1;
«Болонья» – «Верона» — 1:2;
«Фиорентина» – «Парма» — 0:0;
«Дженоа» – «Рома» — 2:1;
«Милан» – «Интер» — 1:0.

Понедельник, 9 марта:

«Лацио» — «Сассуоло» — 2:1.

По итогам 28 туров «Интер» занимает первое место в турнирной таблице Серии А с 67 очками. На второй строчке располагается «Милан», у которого 60 очков после 28 игр. Тройку лидеров с 56 очками замыкает «Наполи».

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Материалы по теме
Аллегри снова сделал это спустя 15 лет! Мхитарян простил — и «Милан» задушил «Интер»
Аллегри снова сделал это спустя 15 лет! Мхитарян простил — и «Милан» задушил «Интер»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android