Результаты матчей 28-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

В понедельник, 9 марта, завершился 28-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей 28-го тура Серии А

Пятница, 6 марта:

«Наполи» — «Торино» — 2:1.

Суббота, 7 марта:

«Кальяри» – «Комо» — 1:2;

«Аталанта» – «Удинезе» — 2:2;

«Ювентус» – «Пиза» — 4:0.

Воскресенье, 8 марта:

«Лечче» – «Кремонезе» — 2:1;

«Болонья» – «Верона» — 1:2;

«Фиорентина» – «Парма» — 0:0;

«Дженоа» – «Рома» — 2:1;

«Милан» – «Интер» — 1:0.

Понедельник, 9 марта:

«Лацио» — «Сассуоло» — 2:1.

По итогам 28 туров «Интер» занимает первое место в турнирной таблице Серии А с 67 очками. На второй строчке располагается «Милан», у которого 60 очков после 28 игр. Тройку лидеров с 56 очками замыкает «Наполи».