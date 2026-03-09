Скидки
Константин Генич высказался о победе «Спартака» над «Акроном» в 20-м туре РПЛ

Константин Генич высказался о победе «Спартака» над «Акроном» в 20-м туре РПЛ
Комментарии

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о победе «Спартака» над «Акроном» (4:3) в 20-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 3
Акрон
Тольятти
0:1 Болдырев – 18'     1:1 Солари – 23'     2:1 Ву – 41'     3:1 Мартинс – 45+2'     3:2 Беншимол – 57'     3:3 Болдырев – 62'     4:3 Маркиньос – 88'    

«Вообще хоть какой-то матч «Спартака» может подпадать под анализ? Это такие колебания. Появляется Дмитриев, который упустил Болдырева, когда забивали третий мяч, привёз пенальти, второй мяч, когда ударил по ноге Беншимолу, с другой стороны, он активно поучаствовал в атаке и оформил предголевую передачу, когда «Спартак» забивал в конце первого тайма.

Аналитика по игре «Спартака»… Маркиньос сегодня остался на скамейке, например, появился Мартинс. Это очень сложная история, потому что «Спартак» — это как Lego. Ты его собираешь, какая-то деталь подходит, какая-то — другого цвета. В итоге ты что-то собрал, посмотрел, думаешь: «Да не, фигня, надо пересобирать, оказывается, по инструкции было вообще другое», — сказал Генич в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

