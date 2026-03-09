Тренер «Ливерпуля» Слот: в матче с «Галатасараем» нам нужно проявить организованность

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о предстоящем первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Галатасараем».

«Нам нужно проявить хорошую организованность. У «Галатасарая» много козырей в рукаве: переход от обороны к атаке — один из них. [Виктор] Осимхен — отличный нападающий, который может забивать разными способами. У нашего оппонента много атакующей угрозы и скорости — [Барыш Алпер] Йылмаз дважды был слишком быстр для нас в первом тайме [матча на общем этапе]. Нам следует проявить осторожность, ведь знание сильных сторон оппонента не обязательно означает, что вы можете им противостоять.

Травма Бекера? Ближе к концу тренировки Али ощутил дискомфорт. Все вместе мы решили, что ему будет лучше не прилетать в Стамбул», — приводит слова Слота официальный сайт УЕФА.