Кристиан Ромеро решил покинуть «Тоттенхэм» по окончании сезона — The Telеgraph

Кристиан Ромеро решил покинуть «Тоттенхэм» по окончании сезона — The Telеgraph
Центральный защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро принял решение покинуть клуб по окончании текущего сезона. 27-летний аргентинец уведомил руководство команды о своём намерении сменить команду в летнее трансферное окно. Уход Ромеро рассматривается как необратимый, даже если «Тоттенхэму» удастся избежать вылета из АПЛ и добиться успеха в Лиге чемпионов УЕФА. Об этом сообщает The Telegraph.

Как сообщает источник, ранее руководство «Тоттенхэма» планировало обновить состав перед новым сезоном и Ромеро может стать первым крупным трансфером. Аргентинец присоединился к «шпорам» в 2022 году, перейдя из «Аталанты» за € 52 млн. В текущем сезоне защитник провёл 28 матчей, забив шесть голов и сделав четыре результативные передачи.

Действующий контракт Ромеро с «Тоттенхэмом» действует до 2029 года, а его трансферная стоимость, согласно оценкам Transfermarkt, составляет € 50 млн.

