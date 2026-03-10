Тренер «Галатасарая» Бурук: цель — получить преимущество после первой игры с «Ливерпулем»
Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Ливерпулем».
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 20:45 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Нам предстоит встретиться с соперником очень высокого уровня. На старте сезона они одержали немало побед, вырвав их в концовке. У нас впереди с ними два матча, результат в каждом из них очень важен. Необходимо достичь в первой игре наилучшего результата.
Первый матч противостояния — самый важный. Сейчас в турнире выступает 16 больших клубов, мы среди них и у каждого из нас есть шансы пройти дальше. Наша цель — получить преимущество после первой встречи с «Ливерпулем», — приводит слова Бурука официальный сайт УЕФА.
