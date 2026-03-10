«Поверьте, для нас это худшее, что может быть». Умяров — о 10 пропущенных голах «Спартака»
Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров высказался о большом количестве пропущенных командой голов на старте весенней части сезона-2025/2026. В 20-м туре Мир Российской Премьер-Лиги красно-белые одолели «Акрон» (4:3), в 19-м туре команда победила «Сочи» (3:2), а в Фонбет Кубке России уступила «Динамо» (2:5).
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 3
Акрон
Тольятти
0:1 Болдырев – 18' 1:1 Солари – 23' 2:1 Ву – 41' 3:1 Мартинс – 45+2' 3:2 Беншимол – 57' 3:3 Болдырев – 62' 4:3 Маркиньос – 88'
«Поверьте, для нас это худшее, что может быть. Понятно, что мы забиваем много, но пропускать столько непозволительно», — сказал Умяров в эфире «Матч ТВ».
В 21-м туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Зенитом». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч назначен на субботу, 14 марта.
Комментарии
