«Поверьте, для нас это худшее, что может быть». Умяров — о 10 пропущенных голах «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров высказался о большом количестве пропущенных командой голов на старте весенней части сезона-2025/2026. В 20-м туре Мир Российской Премьер-Лиги красно-белые одолели «Акрон» (4:3), в 19-м туре команда победила «Сочи» (3:2), а в Фонбет Кубке России уступила «Динамо» (2:5).

«Поверьте, для нас это худшее, что может быть. Понятно, что мы забиваем много, но пропускать столько непозволительно», — сказал Умяров в эфире «Матч ТВ».

В 21-м туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Зенитом». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч назначен на субботу, 14 марта.