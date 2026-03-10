Скидки
Результаты матчей 27-го тура чемпионата Испании по футболу — 2025/2026

Комментарии

В понедельник, 9 марта, завершился 27-й тур испанской Ла Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результаты матчей 27-го тура Ла Лиги

Пятница, 6 марта:

«Сельта» – «Реал» Мадрид — 1:2.

Суббота, 7 марта:

«Осасуна» – «Мальорка» — 2:2;
«Леванте» – «Жирона» — 1:1;
«Атлетико» Мадрид – «Реал Сосьедад» — 3:2;
«Атлетик» Бильбао – «Барселона» — 0:1.

Воскресенье, 8 марта:

«Вильярреал» – «Эльче» — 2:1;
«Хетафе» – «Бетис» — 2:0;
«Севилья» – «Райо Вальекано» — 1:1;
«Валенсия» – «Алавес» — 3:2.

Понедельник, 9 марта:

«Эспаньол» – «Овьедо» — 1:1.

Первое место в турнирной таблице Ла Лиги занимает «Барселона» (67).

