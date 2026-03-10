Дмитриев — о пенальти в матче «Спартак» — «Акрон»: ногу я успел согнуть, а он упал, заорал
Футболист «Спартака» Игорь Дмитриев в разговоре с капитаном команды Романом Зобниным заявил, что не нарушал правила на форварде «Акрона» Беншимоле в эпизоде на 53-й минуте матча 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, по результатам которого судья Инал Танашев назначил пенальти. Встреча завершилась победой красно-белых (4:3).
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 3
Акрон
Тольятти
0:1 Болдырев – 18' 1:1 Солари – 23' 2:1 Ву – 41' 3:1 Мартинс – 45+2' 3:2 Беншимол – 57' 3:3 Болдырев – 62' 4:3 Маркиньос – 88'
«Я там в мяч сыграл, я не коснулся даже ноги. Видел, мяч в аут пошёл? Это я сыграл. А ногу я успел согнуть. А он упал, заорал», — сказал Дмитриев после финального свистка Зобнину.
Видео с разговором футболистов можно посмотреть на странице московского «Спартака» в социальной сети «ВКонтакте».
