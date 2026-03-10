Скидки
Дмитриев — о пенальти в матче «Спартак» — «Акрон»: ногу я успел согнуть, а он упал, заорал

Комментарии

Футболист «Спартака» Игорь Дмитриев в разговоре с капитаном команды Романом Зобниным заявил, что не нарушал правила на форварде «Акрона» Беншимоле в эпизоде на 53-й минуте матча 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, по результатам которого судья Инал Танашев назначил пенальти. Встреча завершилась победой красно-белых (4:3).

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 3
Акрон
Тольятти
0:1 Болдырев – 18'     1:1 Солари – 23'     2:1 Ву – 41'     3:1 Мартинс – 45+2'     3:2 Беншимол – 57'     3:3 Болдырев – 62'     4:3 Маркиньос – 88'    

«Я там в мяч сыграл, я не коснулся даже ноги. Видел, мяч в аут пошёл? Это я сыграл. А ногу я успел согнуть. А он упал, заорал», — сказал Дмитриев после финального свистка Зобнину.

Видео с разговором футболистов можно посмотреть на странице московского «Спартака» в социальной сети «ВКонтакте».

Материалы по теме
Что за игры у «Спартака» Карседо! Уверенно вели, ушли на 3:3, а потом Барко выдал чудо-пас
Видео
