Дмитриев — о пенальти в матче «Спартак» — «Акрон»: ногу я успел согнуть, а он упал, заорал

Футболист «Спартака» Игорь Дмитриев в разговоре с капитаном команды Романом Зобниным заявил, что не нарушал правила на форварде «Акрона» Беншимоле в эпизоде на 53-й минуте матча 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, по результатам которого судья Инал Танашев назначил пенальти. Встреча завершилась победой красно-белых (4:3).

«Я там в мяч сыграл, я не коснулся даже ноги. Видел, мяч в аут пошёл? Это я сыграл. А ногу я успел согнуть. А он упал, заорал», — сказал Дмитриев после финального свистка Зобнину.

Видео с разговором футболистов можно посмотреть на странице московского «Спартака» в социальной сети «ВКонтакте».