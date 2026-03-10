Скидки
Бернарду Силва может перейти из «Манчестер Сити» в другой топ-клуб — Конур

Бернарду Силва может перейти из «Манчестер Сити» в другой топ-клуб — Конур
Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва заинтересовал французский «ПСЖ». Хавбек, скорее всего, проводит свой последний сезон в клубе из Манчестера. Контракт капитана «горожан» истекает летом, и переговоры о его продлении пока не ведутся. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х.

По информации источника, интерес к 31-летнему португальцу проявляет «ПСЖ», который рассматривает возможность подписания игрока на правах свободного агента после завершения сезона. Кроме того, за Силвой следят турецкий «Галатасарай» и каталонская «Барселона».

Бернарду Силва выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. В текущем сезоне он провёл 38 матчей за клуб во всех турнирах, забив два гола и сделав пять результативных передач. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 27 млн.

