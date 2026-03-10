Максименко бил по штанге, Дзюба хватался за голову, Петросян крутила обороты. Фото

9 марта в Москве на стадионе «Лукойл Арена» состоялся матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» принимал тольяттинский «Акрон». Игра завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

На 18-й минуте Максим Болдырев вывел тольяттинцев вперёд. На 24-й минуте Пабло Солари забил ответный мяч. На 41-й минуте Кристофер Ву обеспечил москвичам преимущество. На 45+2-й минуте Кристофер Мартинс увеличил разрыв в счёте. На 57-й минуте Беншимол реализовал пенальти и забил второй гол гостей. На 62-й минуте Болдырев оформил дубль и вернул равенство на табло. Маркиньос забил победный гол на 88-й минуте.

Лучшие фото с матча «Спартак» — «Акрон» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

После 20 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. «Акрон» (21) — на 11-й строчке.