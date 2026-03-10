Скидки
Галатасарай — Ливерпуль. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Главная Футбол Новости

Максименко бил по штанге, Дзюба хватался за голову, Петросян крутила обороты. Фото

Максименко бил по штанге, Дзюба хватался за голову, Петросян крутила обороты. Фото
«Спартак» обыграл «Акрон»
9 марта в Москве на стадионе «Лукойл Арена» состоялся матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» принимал тольяттинский «Акрон». Игра завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

На 18-й минуте Максим Болдырев вывел тольяттинцев вперёд. На 24-й минуте Пабло Солари забил ответный мяч. На 41-й минуте Кристофер Ву обеспечил москвичам преимущество. На 45+2-й минуте Кристофер Мартинс увеличил разрыв в счёте. На 57-й минуте Беншимол реализовал пенальти и забил второй гол гостей. На 62-й минуте Болдырев оформил дубль и вернул равенство на табло. Маркиньос забил победный гол на 88-й минуте.

Лучшие фото с матча «Спартак» — «Акрон» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

После 20 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. «Акрон» (21) — на 11-й строчке.

