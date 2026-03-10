Маричаль, Барко и Бителло — в сборной 20-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» определил символическую сборную 20-го тура МИР РПЛ. Наибольшее представительство в составе — у «Динамо» и «Крыльев Советов» (по два футболиста). Также в сборную вошли игроки «Пари НН», «Балтики», «Рубина», «Локомотива», «Спартака», «Оренбурга» и «Акрона». Тренером символической сборной мы выбрали Ильдара Ахметзянова («Оренбург»).
Вратарь: Сергей Песьяков («Крылья Советов»).
Защитники: Мингиян Бевеев («Балтика»), Николас Маричаль («Динамо» Москва), Дениль Мальдонадо («Рубин»), Лукас Фассон («Локомотив»).
Полузащитники: Хорди Томпсон («Оренбург»), Лука Тичич («Пари НН»), Бителло («Динамо» Москва), Эсекьель Барко («Спартак»).
Нападающие: Джеффри Чинеду («Крылья Советов»), Максим Болдырев («Акрон»).
Главный тренер: Ильдар Ахметзянов («Оренбург»).