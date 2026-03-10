Скидки
Глушаков отреагировал на победу «Спартака» над «Акроном», использовав популярный ИИ-тренд

Бывший футболист и капитан «Спартака» Денис Глушаков опубликовал забавное видео с реакцией на победу «Спартака» со счётом 4:3 в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 3
Акрон
Тольятти
0:1 Болдырев – 18'     1:1 Солари – 23'     2:1 Ву – 41'     3:1 Мартинс – 45+2'     3:2 Беншимол – 57'     3:3 Болдырев – 62'     4:3 Маркиньос – 88'    

На видео бывший футболист сборной России танцует под популярный трек исполнителя Toxi$ «Nobody». Видео полностью сгенерировано искусственным интеллектом. Внутри видеофрагмента Глушаков сделал подпись: «POV болельщики «Спартака» после матча с «Акроном».

ВИДЕО

«А я хочу сказать: «Спартак» — чемпион! Кайфуем все!», — подписал Глушаков видео в своём телеграм-канале.

Отметим, во время одного из стримов Toxi$ начал подпевать треку Aarne, Toxi$, Big Baby Tape «NOBODY», поднялся со стула и исполнил танец, завершив его запоминающимся моментом, когда, пропев строчку «Весь город спит, а я хочу сказать», добавил от себя: «Что же я хочу сказать». Танцевальные движения быстро набрали популярность в Сети: сначала пользователи начали повторять отдельные элементы, а позже привлекли к этому ИИ.

