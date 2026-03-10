Глушаков отреагировал на победу «Спартака» над «Акроном», использовав популярный ИИ-тренд

Бывший футболист и капитан «Спартака» Денис Глушаков опубликовал забавное видео с реакцией на победу «Спартака» со счётом 4:3 в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги.
На видео бывший футболист сборной России танцует под популярный трек исполнителя Toxi$ «Nobody». Видео полностью сгенерировано искусственным интеллектом. Внутри видеофрагмента Глушаков сделал подпись: «POV болельщики «Спартака» после матча с «Акроном».
«А я хочу сказать: «Спартак» — чемпион! Кайфуем все!», — подписал Глушаков видео в своём телеграм-канале.
Отметим, во время одного из стримов Toxi$ начал подпевать треку Aarne, Toxi$, Big Baby Tape «NOBODY», поднялся со стула и исполнил танец, завершив его запоминающимся моментом, когда, пропев строчку «Весь город спит, а я хочу сказать», добавил от себя: «Что же я хочу сказать». Танцевальные движения быстро набрали популярность в Сети: сначала пользователи начали повторять отдельные элементы, а позже привлекли к этому ИИ.
