Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Смолов показал фото после посещения Парижа, где взял футболки Сафонова, Хвичи и Головина

Смолов показал фото после посещения Парижа, где взял футболки Сафонова, Хвичи и Головина
Комментарии

Бывший нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов посетил Париж и опубликовал несколько красочных фотографий после путешествия по городу.

«Парижское душевное состояние (ориг. Paris state of mind. — Прим. «Чемпионата»)», — подписал фотографии Смолов.

Примечательно, что на одной из фотографий Фёдор показал футболки вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, вингера красно-синих Хвичи Кварацхелии и полузащитника «Монако» Александра Головина.

Отметим, ранее Смолов прибыл на стадион «Парк де Пренс», чтобы поддержать экс-вратаря «быков» Сафонова, выступающего за «ПСЖ» в матче 25-го тура Лиги 1 с «Монако», за который выступает российский хавбек Головин. Смолов принёс на матч плакат, на котором изображен Сафонов, а рядом надпись «Матвей — ты лучший».

Франция — Лига 1 . 25-й тур
06 марта 2026, пятница. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 3
Монако
Монако
0:1 Аклиуш – 27'     0:2 Головин – 55'     1:2 Баркола – 71'     1:3 Балогун – 73'    
Материалы по теме
Видео
«Матвей — ты лучший». Смолов сделал фото с Головиным после матча «ПСЖ» с «Монако»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android