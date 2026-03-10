Смолов показал фото после посещения Парижа, где взял футболки Сафонова, Хвичи и Головина

Бывший нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов посетил Париж и опубликовал несколько красочных фотографий после путешествия по городу.

«Парижское душевное состояние (ориг. Paris state of mind. — Прим. «Чемпионата»)», — подписал фотографии Смолов.

Примечательно, что на одной из фотографий Фёдор показал футболки вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, вингера красно-синих Хвичи Кварацхелии и полузащитника «Монако» Александра Головина.

Отметим, ранее Смолов прибыл на стадион «Парк де Пренс», чтобы поддержать экс-вратаря «быков» Сафонова, выступающего за «ПСЖ» в матче 25-го тура Лиги 1 с «Монако», за который выступает российский хавбек Головин. Смолов принёс на матч плакат, на котором изображен Сафонов, а рядом надпись «Матвей — ты лучший».