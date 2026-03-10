Скидки
Алексей Миранчук вошёл в расширенную команду тура МЛС после дубля

Алексей Миранчук вошёл в расширенную команду тура МЛС после дубля
Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук вошёл в расширенный список лучших игроков третьего тура регулярного чемпионата МЛС согласно сообщению пресс-службы лиги.

США — Major League Soccer . МЛС
08 марта 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Окончен
2 : 3
Реал Солт-Лейк
Солт-Лейк-Сити
0:1 Solans – 23'     0:2 Hezarkhani – 27'     1:2 Миранчук – 38'     1:3 Госо – 40'     2:3 Миранчук – 74'    

В матче третьего тура с «Реал Солт-Лейк», который проходил 7 марта, «Атланта» проиграла со счётом 2:3. Российский футболист забил два гола. Это были первые результативные действия россиянина в нынешнем сезоне.

Несмотря на удачный матч, Миранчук не оказался в основном составе символической команды тура, попав лишь в резервный состав.

«Атланта» на данный момент занимает лишь 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Красно-чёрные не набрали ни одного очка после трёх встреч. Следующая игра команды состоится 14 марта с «Филадельфией Юнион».

