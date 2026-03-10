«Спартак» — всегда весело». Генич отреагировал на события матча РПЛ с «Акроном»

Футбольный комментатор и телеведущий Константин Генич лаконично высказался о событиях матча 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, где «Спартак» со счётом 4:3 переиграл «Акрон». При этом, тольяттинский клуб сумел отыграться, уступая по ходу встречи со счётом 1:3, но упустил ничью в концовке.

«Спартак» — всегда весело», — написал Генич в своём телеграм-канале.

После 20 туров РПЛ красно-белые располагаются на пятой строчке в турнирной таблице. Команда Хуана Карлоса Карседо набрала 35 очков. Лидирует «Краснодар», у которого 43 очка после 20 туров. Тольяттинцы имеют в своём активе 21 очко и находятся на 11-м месте.