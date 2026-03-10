Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» — всегда весело». Генич отреагировал на события матча РПЛ с «Акроном»

«Спартак» — всегда весело». Генич отреагировал на события матча РПЛ с «Акроном»
Комментарии

Футбольный комментатор и телеведущий Константин Генич лаконично высказался о событиях матча 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, где «Спартак» со счётом 4:3 переиграл «Акрон». При этом, тольяттинский клуб сумел отыграться, уступая по ходу встречи со счётом 1:3, но упустил ничью в концовке.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 3
Акрон
Тольятти
0:1 Болдырев – 18'     1:1 Солари – 23'     2:1 Ву – 41'     3:1 Мартинс – 45+2'     3:2 Беншимол – 57'     3:3 Болдырев – 62'     4:3 Маркиньос – 88'    

«Спартак» — всегда весело», — написал Генич в своём телеграм-канале.

После 20 туров РПЛ красно-белые располагаются на пятой строчке в турнирной таблице. Команда Хуана Карлоса Карседо набрала 35 очков. Лидирует «Краснодар», у которого 43 очка после 20 туров. Тольяттинцы имеют в своём активе 21 очко и находятся на 11-м месте.

Материалы по теме
Видео
Глушаков отреагировал на победу «Спартака» над «Акроном», использовав популярный ИИ-тренд
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android