«Спартак» — всегда весело». Генич отреагировал на события матча РПЛ с «Акроном»
Футбольный комментатор и телеведущий Константин Генич лаконично высказался о событиях матча 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, где «Спартак» со счётом 4:3 переиграл «Акрон». При этом, тольяттинский клуб сумел отыграться, уступая по ходу встречи со счётом 1:3, но упустил ничью в концовке.
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 3
Акрон
Тольятти
0:1 Болдырев – 18' 1:1 Солари – 23' 2:1 Ву – 41' 3:1 Мартинс – 45+2' 3:2 Беншимол – 57' 3:3 Болдырев – 62' 4:3 Маркиньос – 88'
«Спартак» — всегда весело», — написал Генич в своём телеграм-канале.
После 20 туров РПЛ красно-белые располагаются на пятой строчке в турнирной таблице. Команда Хуана Карлоса Карседо набрала 35 очков. Лидирует «Краснодар», у которого 43 очка после 20 туров. Тольяттинцы имеют в своём активе 21 очко и находятся на 11-м месте.
