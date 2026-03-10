Скидки
Радимов и Погребняк поделились эмоциями от посещения миланского дерби

Радимов и Погребняк поделились эмоциями от посещения миланского дерби
Российский экс-футболист Владислав Радимов записал видеообращение, где вместе с другим бывшим игроком сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Павла Погребняка делится впечатлениями от миланского дерби в рамках 28-го тура итальянской Серии А. «Милан» переиграл «Интер» с минимальным счётом 1:0 в данной встрече.

Италия — Серия А . 28-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 0
Интер М
Милан
1:0 Эступиньян – 35'    

Радимов: Италия [мелка для игры]. Но на трибунах прям бомба. Паш, чё скажешь?
Погребняк: Buonasera ragazzi (перевод: Добрый вечер, ребята! — Прим. «Чемпионата»). Матч немножко lame (перевод: хромой, неубедиьтельный. — Прим. «Чемпионата»), но атмосфера топ.
Радимов: Good english for Pogrebnyak (перевод: хороший английский от Погребняка. — Прим. «Чемпионата»), — сказали Радимов и Погребняк в видео, опубликованном в телеграм-канале экс-полузащитника «Зенита».

Благодаря этой победе «Милан» набрал 60 очков и сократил отставание от «Интера». «Россонери» занимают второе место в турнирной таблице. «Интер» лидирует в лиге, в активе чёрно-синих 67 очков.

