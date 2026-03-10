«Смотришь на таблицу и там неплохо всё». Мостовой — о победе «Спартака» над «Акроном»

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о результате матча 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и тольяттинским «Акроном». Игра завершилась со счётом 4:3 в пользу москвичей.

«На 85 минуте игры «Спартак» — «Акрон» думал, что буду досматривать в такой темноте, потому что было немножко страшновато. То, что будет после игры при счёте 3:3, но потом «Спартак» забил четвёртый и стало посветлее. В принципе, так и должно было быть. «Спартак» набрал три очка. Главное, неважно, как играл, что играл, с кем играл… Три же очка не одинаковы, что за «Акрон», что за «Зенит», что за «Локомотив». Так что вот так. Пошумели, пошумят, а смотришь на таблицу и в таблице вроде бы неплохо всё (смеётся)», — сказал Мостовой в видео, опубликованных в своём телеграм-канале.

«Спартак» находится на шестой строчке турнирной таблицы РПЛ, команда набрала 35 очков в 20 матчах чемпионата. Тольяттинцы имеют в своём активе 21 очко и находятся на 11-м месте.