«Смотришь на таблицу и там неплохо всё». Мостовой — о победе «Спартака» над «Акроном»

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о результате матча 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и тольяттинским «Акроном». Игра завершилась со счётом 4:3 в пользу москвичей.
«На 85 минуте игры «Спартак» — «Акрон» думал, что буду досматривать в такой темноте, потому что было немножко страшновато. То, что будет после игры при счёте 3:3, но потом «Спартак» забил четвёртый и стало посветлее. В принципе, так и должно было быть. «Спартак» набрал три очка. Главное, неважно, как играл, что играл, с кем играл… Три же очка не одинаковы, что за «Акрон», что за «Зенит», что за «Локомотив». Так что вот так. Пошумели, пошумят, а смотришь на таблицу и в таблице вроде бы неплохо всё (смеётся)», — сказал Мостовой в видео, опубликованных в своём телеграм-канале.
«Спартак» находится на шестой строчке турнирной таблицы РПЛ, команда набрала 35 очков в 20 матчах чемпионата. Тольяттинцы имеют в своём активе 21 очко и находятся на 11-м месте.
- 10 марта 2026
-
04:07
-
03:58
-
03:29
-
03:05
-
01:47
-
01:36
-
00:55
-
00:55
-
00:51
-
00:48
-
00:46
-
00:25
-
00:21
-
00:18
-
00:09
-
00:08
- 9 марта 2026
-
23:47
-
23:44
-
23:36
-
23:29
-
23:25
-
23:20
-
23:06
-
23:02
-
22:56
-
22:44
-
22:39
-
22:34
-
22:30
-
22:28
-
22:26
-
22:09
-
22:08
-
22:04
-
22:02