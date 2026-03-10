Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Смотришь на таблицу и там неплохо всё». Мостовой — о победе «Спартака» над «Акроном»

«Смотришь на таблицу и там неплохо всё». Мостовой — о победе «Спартака» над «Акроном»
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о результате матча 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и тольяттинским «Акроном». Игра завершилась со счётом 4:3 в пользу москвичей.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 3
Акрон
Тольятти
0:1 Болдырев – 18'     1:1 Солари – 23'     2:1 Ву – 41'     3:1 Мартинс – 45+2'     3:2 Беншимол – 57'     3:3 Болдырев – 62'     4:3 Маркиньос – 88'    

«На 85 минуте игры «Спартак» — «Акрон» думал, что буду досматривать в такой темноте, потому что было немножко страшновато. То, что будет после игры при счёте 3:3, но потом «Спартак» забил четвёртый и стало посветлее. В принципе, так и должно было быть. «Спартак» набрал три очка. Главное, неважно, как играл, что играл, с кем играл… Три же очка не одинаковы, что за «Акрон», что за «Зенит», что за «Локомотив». Так что вот так. Пошумели, пошумят, а смотришь на таблицу и в таблице вроде бы неплохо всё (смеётся)», — сказал Мостовой в видео, опубликованных в своём телеграм-канале.

«Спартак» находится на шестой строчке турнирной таблицы РПЛ, команда набрала 35 очков в 20 матчах чемпионата. Тольяттинцы имеют в своём активе 21 очко и находятся на 11-м месте.

Материалы по теме
«Спартак» — всегда весело». Генич отреагировал на события матча РПЛ с «Акроном»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android